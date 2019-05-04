Смартфону Huawei Mate 30 Pro приписывают наличие 6,7? экрана и поддержки 5G

В распоряжении интернет-источников оказалась информация о флагманском смартфоне Mate 30 Pro, который, как ожидается, осенью нынешнего года анонсирует компания Huawei .

Сообщается, что флагманский аппарат будет оснащён экраном OLED производства BOE. Размер панели составит 6,71 дюйма по диагонали. Разрешение пока не уточняется; не ясно также, будет ли дисплей наделён вырезом или отверстием для фронтальной камеры.

В тыльной части корпуса Mate 30 Pro расположится четверная основная камера. В её состав войдёт датчик 3D ToF для сбора данных о глубине сцены.

Аппаратной основой послужит фирменный процессор Kirin 985, который пока официально не представлен. При изготовлении названного чипа будут использоваться нормы в 7 нанометров и фотолитография в глубоком ультрафиолете (EUV, Extreme Ultraviolet Light).

Смартфон Mate 30 Pro сможет функционировать в мобильных сетях пятого поколения (5G). Питание обеспечит аккумуляторная батарея ёмкостью 4200 мА·ч с поддержкой быстрой 55-ваттной подзарядки SuperCharge. Кроме того, упомянута функция реверсивной беспроводной зарядки для подачи энергии на другие гаджеты.

Официальная презентация модели Huawei Mate 30 Pro ожидается в октябре.



