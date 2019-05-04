Смартфону Huawei Mate 30 Pro приписывают наличие 6,7? экрана и поддержки 5G
В распоряжении интернет-источников оказалась информация о флагманском смартфоне Mate 30 Pro, который, как ожидается, осенью нынешнего года анонсирует компания Huawei.
Сообщается, что флагманский аппарат будет оснащён экраном OLED производства BOE. Размер панели составит 6,71 дюйма по диагонали. Разрешение пока не уточняется; не ясно также, будет ли дисплей наделён вырезом или отверстием для фронтальной камеры.
В тыльной части корпуса Mate 30 Pro расположится четверная основная камера. В её состав войдёт датчик 3D ToF для сбора данных о глубине сцены.
Аппаратной основой послужит фирменный процессор Kirin 985, который пока официально не представлен. При изготовлении названного чипа будут использоваться нормы в 7 нанометров и фотолитография в глубоком ультрафиолете (EUV, Extreme Ultraviolet Light).
Смартфон Mate 30 Pro сможет функционировать в мобильных сетях пятого поколения (5G). Питание обеспечит аккумуляторная батарея ёмкостью 4200 мА·ч с поддержкой быстрой 55-ваттной подзарядки SuperCharge. Кроме того, упомянута функция реверсивной беспроводной зарядки для подачи энергии на другие гаджеты.
Официальная презентация модели Huawei Mate 30 Pro ожидается в октябре.
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Mobile
04.05.2019 19:05