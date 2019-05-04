Коммерческая сеть 5G в Южной Корее: 260 000 пользователей за первый месяц

В начале апреля три оператора связи из Южной Кореи во главе с SK Telecom запустили первую в стране коммерческую сеть 5G. Теперь же сообщается о том, что за прошедший месяц новую услугу начали использовать 260 000 клиентов, что, безусловно, является хорошим результатом для технологии сотовой связи пятого поколения. Об этом заявили представители Министерства науки и информационных технологий Южной Кореи, которые осуществляли координацию действий операторов связи в момент запуска 5G-сети.

Желание Южной Кореи как можно быстрее начать коммерческое использование сетей связи пятого поколения привело к тому, что первые пользователи столкнулись с рядом проблем при работе с 5G. Нестабильный сигнал, плавающая скорость, а также недостаточное количество смартфонов с поддержкой 5G — всё это помешало операторам связи добиться более внушительных результатов на начальном этапе. Операторы связи стараются оперативно устранять возникающие проблемы, предлагают клиентам выгодные условия и проводят акции, стараясь тем самым поддержать интерес к новой услуге среди общественности.

Прежде всего, обеспечить высокий уровень качества новой услуги не удалось из-за отсутствия достаточного количества базовых станций 5G. В настоящее время на территории Южной Кореи введено в эксплуатацию 54 200 базовых станций, поддерживающих работу в 5G-сетях. По сравнению с показателем прошлой недели численность базовых станций выросла на 7 %, что не могло не сказаться на улучшении качества покрытия. В первую очередь операторы связи намерены распространить 5G-сети в крупные города, после чего технология в течение двух лет покроет всю территорию страны.

Известно, что на начальном этапе операторы связи испытывали нехватку базовых станций, поставляемых компанией Nokia. Кроме того, в плане производительности 5G-станции Nokia уступают оборудованию конкурирующих производителей. В конечном счёте районы, в которых использовалось оборудование Nokia, были исключены из карты зоны покрытия 5G. В настоящее время операторы ожидают дополнительные поставки базовых станций Samsung, которые и будут использоваться в дальнейшем.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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