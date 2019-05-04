Energizer выпустила защищенный смартфон Hardcase H10 в металлической упаковке

Компания Avenir Telecom, являющаяся разработчиком и дистрибьютором телефонов Energizer, анонсировала новый телефон под названием Energizer Hardcase H10.

Energizer Hardcase H10

Новинка представляет собой компактное устройство, повышенной прочности. Аппарат предназначен для любителей активного отдыха в качестве основного или дополнительного телефона.

Характеристики

Energizer Hardcase H10, изготовленный из закаленных материалов с усиленной защитой по бокам, обеспечивает повышенную ударопрочность и сопротивление падению высотой до 1,20 метров. Аппарат получил защиту от пыли и воды по стандарту IP54. Тем не менее, Energizer Hardcase H10 остаётся компактным. Его высота составляет 11 см, вес – 80 граммов.

Energizer Hardcase H10

Energizer Hardcase H10 обладает 1,8-дюймовым дисплеем 128?160 пикселей. Производительность гаджета обеспечивает процессор MediaTek MT6261A в тандеме с 32 МБ оперативной памяти. Объем встроенной памяти составляет 64 МБ, с возможностью расширения microSD-картами до 32 ГБ.

Energizer Hardcase H10

Помимо этого, телефон получил одну основную VGA-камеру и одну VGA-камеру для селфи. Благодаря литий-ионному аккумулятору ёмкостью 1000 мАч, телефон способен проработать до 7 часов в режиме непрерывных разговоров и до 5 дней в режиме ожидания. Также стоит отметить наличие мощного фонарика и металлической упаковки, в которой поставляется Energizer Hardcase H10.

Доступность, цветовая палитра, цена

На данный момент Energizer Hardcase H10 доступен для предварительного заказа. Телефон поставляется только в черном цвете. Стоимость новинки составляет €25.


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