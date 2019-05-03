Опубликован официальный рендер смартфона Moto Z4

Компания Lenovo выложила в сеть официальный рендер своего нового пока не анонсированного смартфона Moto Z4, потомка текущего Moto Z3. Вот только, в отличие от своего предшественника, новый Moto Z4 уже не будет флагманом, и это означает, что в линейке Motorola скоро появится новый мобильник с топовыми характеристиками.

Возможно, RAZR 2019 с гибким экраном. В целом, Moto Z4 во многом уступает Moto Z3. По предварительным данным, мобильник будет основан на процессоре Qualcomm 700-й серии и получит лишь одну основную камеру, что уже ни в какие ворота – в 2019 году такое решение полностью утратило свою актуальность.

Разрешение сенсора составит 48 Мп, а сильно выпирающий из корпуса модуль может говорить о качественной оптике, но все-таки. Зато в Moto Z4 сохранится поддержка модулей расширения Moto Mods, которые, как показала практика, большинство пользователей не интересуют вовсе. Словом, Moto Z4 окажется весьма странным аппаратом для узкой аудитории. Единственное его достоинство на данный момент – это тонкие рамки дисплея, плюс, если судить по рендеру, мобильник сохранит вход под наушники.


Максим Мишенев, MobileDevice


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