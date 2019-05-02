Дизайн Motorola Moto Z4 полностью раскрыт на фото-рендерах

Еще в ноябре прошлого года появилась первая информация о новом флагмане Motorola. В прошлом месяце в сети были опубликованы изображения грядущего гаджета и подтвердилось его название – Moto Z4. Теперь, благодаря еще одной утечке, появилось более четкое изображение Moto Z4, демонстрирующее аппарат с разных сторон.

Инсайдер Эван Бласс (evleaks) в своем Twitter-аккаунте опубликовал качественные рендеры Moto Z4. На передней панели смартфона, в верхней части, виден каплевидный вырез под селфи-камеру. Сзади расположилась одинарная основная камера, сопровождаемая фирменным логотипом Motorola. На задней панели не видно дактилоскопического сканера, а это означает, что он может быть встроен в экран.

На правой боковой грани телефона находятся клавиша регулировки громкости и кнопка питания. Внизу виден порт USB-C, расположенный между 3,5-мм аудио-разъемом и микрофоном. Вверху у Z4 имеется дополнительный микрофон, слот для SIM-карты, а также динамик.

Индийский инсайдер Судханшу Амбхоре также опубликовал изображения Moto Z4, но в прозрачном чехле. Рендер полностью подтверждает дизайн гаджета.

Согласно предыдущим слухам, Motorola Moto Z4 будет обладать 6,4-дюймовым OLED-дисплеем, SoC Snapdragon 675, до 6 ГБ оперативной памяти, 48-мегапиксельной основной камерой, селфи-камерой на 25 Мп, аккумулятором ёмкостью 3600 мАч с поддержкой TurboCharge и поддержкой сетей 5G.