Продажи смартфонов Huawei растут, а Apple и Samsung – падают

Согласно Counterpoint, доля Huawei на мировом рынке смартфонов за отчетный период достигла наивысшего уровня в 17%. Таким образом, китайский производитель стал вторым по величине продаваемым брендом смартфонов в 1 квартале 2019 года. Объёмы поставок Huawei выросли почти на 50%. Сохраняя такие темпы Huawei может стать лидером к концу этого года.

Huawei Mate 20 Pro vs iPhone XS Max vs Galaxy Note 9

Ну а пока лидирующую позицию на мировом рынке смартфоном занимает компания Samsung, доля которого в первом квартале 2019 года составляет 21%. Стоит отметить, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, объемы поставок южнокорейского гиганта упали на 8%, с 78,2 млн до 72 млн.

На третьем месте расположилась Apple с долей на мировом рынке смартфонов в 12%. Объёмы поставок «яблочного» производителя упали на 20%, с 52,2 млн до 42 млн.

В пятерку лидеров самых крупнейших производителей телефонов в первом квартале 2019 года также вошли Xiaomi и Oppo. У обоих производителей доля на мировом рынке достигла 8%. По подсчетам другой аналитической компании IDC на пятом месте расположилась китайская компания Vivo.

Китайские бренды продолжают наращивать объёмы поставок. После вхождения в Юго-Восточную Азию и Индию ведущие китайские OEM-производители стремятся расширять свои позиции в Европе.

Общий объём поставок смартфонов в первом квартале 2019 года снизился на 5%. Такое положение наблюдается шестой квартал подряд. Общий объем поставок смартфонов в первом квартале текущего года достиг 345 миллионов.




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