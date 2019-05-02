От 399 долларов: названа цена смартфонов Google Pixel 3a и 3a XL

От 399 долларов: названа цена смартфонов Google Pixel 3a и 3a XL

Как мы уже сообщали, на 7 мая компания Google наметила анонс смартфонов среднего уровня Pixel 3a и Pixel 3a XL. Всего за несколько дней до презентации сетевые источники раскрыли стоимость и характеристики новинок.

Сообщается, что модель Pixel 3a будет оборудована 5,6-дюймовым экраном Full HD+ с разрешением 2220 ? 1080 точек. Аппарат якобы получит процессор Snapdragon 670, 3 или 4 Гбайт оперативной памяти и флеш-накопитель вместимостью 64/128 Гбайт. Питание обеспечит батарея ёмкостью 3000 мА·ч с поддержкой 18-ваттгной быстрой подзарядки. Вес — приблизительно 150 граммов.

От 399 долларов: названа цена смартфонов Google Pixel 3a и 3a XL

Более мощный смартфон Pixel 3a XL, если верить обнародованным сведениям, будет снабжён 6,0-дюймовым дисплеем Full HD+ с разрешением 2160 ? 1080 точек. Эта модель может быть оснащена чипом Snapdragon 670 или Snapdragon 710. Объём оперативной памяти — 4 Гбайт. Называются также ёмкость аккумулятора и вес — 3700 мА·ч и 170 граммов.

Новинки будут поставляться с операционной системой Android 9 Pie. Что касается стоимости, то цена Pixel 3a якобы составит от 399 долларов США, Pixel 3a XL — от 479 долларов.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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