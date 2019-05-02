Xiaomi 5G Concept Phone: двойной «перископ» и поддержка сетей 5G

Ресурс Igeekphone.com опубликовал рендеры и данные о технических характеристиках концептуального смартфона топового уровня Xiaomi 5G Concept Phone.

Нужно сразу оговориться, что информация носит исключительно неофициальный характер. Поэтому велика вероятность, что в описанном виде до коммерческого рынка аппарат не доберётся.

Итак, сообщается, что для концепт-смартфона предусмотрено использование полностью безрамочного экрана Super AMOLED с диагональю 6,5 дюйма и разрешением 3840 ? 2160 точек. Эта панель якобы займёт 97,8 % площади фронтальной поверхности.

Лицевая камера будет выполнена в виде сдвоенного выдвижного модуля-перископа с парой 20-мегапиксельных датчиков и вспышкой. Сзади расположится тройная камера с 48-мегапиксельным основным сенсором; говорится о фазовом автофокусе и об оптической стабилизации изображения.

Основой послужит процессор Qualcomm Snapdragon 855, работающий в тандеме с передовым модемом Snapdragon X55, который обеспечит поддержку мобильных сетей пятого поколения (5G).

Упомянут дактилоскопический сканер в области дисплея. Объём оперативной памяти якобы будет достигать 12 Гбайт, вместимость флеш-накопителя — 512 Гбайт.

Добавим, что, по оценкам IDC, компания Xiaomi в первом квартале нынешнего года отгрузила 25,0 млн смартфонов, заняв 8,0 % мирового рынка. Это соответствует четвёртому месту в списке ведущих производителей.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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