Xiaomi Mi Mix 3 с 5G и Snapdragon 855 выходит в продажу

Компания Xiaomi объявила, что ее первый телефон с поддержкой 5G-сетей, Xiaomi Mi Mix 3 5G, готов к запуску. Продажи флагманского устройства стартуют в Швейцарии 2 мая.

Xiaomi Mi Mix 3 5G будет реализовываться через швейцарского оператора мобильной сети Sunrise. Стоимость новинки составляет €599.

Официальный дебют Xiaomi Mi Mix 3 5G состоялся на выставке MWC 2019 в феврале этого года. В отличие от оригинального Mi Mix 3, который использует Snapdragon 845, версия 5G использует более быстрый процессор Snapdragon 855 и модем X50 5G, способный подключаться к сигналам менее 6 ГГц.

Помимо этого, Mi Mix 3 5G включает в себя 6 ГБ оперативной памяти, до 128 ГБ памяти встроенной памяти, двойную основную камеру с модулями 12+12 Мп, двойную селфи-камеру на 24+2 Мп, аккумулятор на 3800 мАч, быструю зарядку Quick Charge 4+ и технологию 10-ваттной беспроводной зарядки. В качестве ПО используется MIUI 10 на базе Android 9.0 Pie.


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