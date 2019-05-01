OnePlus 7 Pro получит 12 ГБ оперативной памяти

В преддверии запуска, прототип смартфона OnePlus 7 Pro засветился в бенчмарке Geekbench, благодаря чему стали известны некоторые ключевые характеристики.

OnePlus 7 Pro

Согласно информации, OnePlus 7 Pro станет первым устройством китайского производителя, предлагающим 12 ГБ оперативной памяти. Согласно предыдущим утечкам, объем встроенного флеш-накопителя у топового варианта OnePlus 7 Pro составит 256 ГБ.

Помимо этого, Geekbench подтвердил наличие чипсета Snapdragon 855. В качестве программного обеспечения будет использоваться Android 9 Pie. В одноядерном тесте Geekbench OnePlus 7 Pro набрал 3551 балл, а в многоядерном тесте – 11012 баллов. Оба результата выше, чем у Samsung Galaxy S10.

OnePlus 7 Pro Geekbench

Официальный дебют OnePlus 7 Pro состоится в Бангалоре (Индия) 14 мая. Флагман будет доступен в трех модификациях 6 ОЗУ + 128 ГБ ПЗУ, 8 ГБ + 256 ГБ и 12 + 256 ГБ. В Европе последние два варианта будут оценены в €749 и €819, соответственно. Стоимость базовой модели 6+128 ГБ пока неизвестна.


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