Дизайн дешевого флагмана Redmi 855, возможно, раскрыт

В интернете опубликован новый рендер смартфона Redmi 855, основанный на всех ранее произошедших утечках информации о нем. Вероятнее всего, мобильник будет выглядеть именно так, хотя ранее сотрудники Xiaomi пытались уверить весь мир, что выдвижной камеры в нем таки не будет.



Облик Redmi 855 вполне предсказуем – это обычный моноблок в стиле Apple iPhone, только без вырезов в экране и с очень тонкими рамками. Камера вертикальная, и притом тройная – 48, 8 и 13 Мп с различными объективами для пущей красоты. Обещают завезти NFC и даже отдельный разъем для наушников и при этом сохранить USB-C с поддержкой быстрой зарядки.



Сканер отпечатков пальцев, отсутствующий на тыльной панели, уберут под экран, а фронтальную камеру поместят в отдельный дискретный модуль, скрывающийся в верхнем торце корпуса смартфона. Аналогичное решение уже представлено на рынке, и скоро подобной камерой обзаведется флагманский смартфон OnePlus 7 Pro, релиз которого ожидается в мае этого года. Что до сроков появления самого Redmi 855 (называться он, скорее всего, будет иначе), то тут информация отсутствует полностью.