Первый пошёл: зафиксирован случай возгорания флагмана Galaxy S10 5G

Один из южнокорейских владельцев флагманского смартфона Samsung Galaxy S10 5G сообщил о том, что его аппарат воспламенился всего после шести дней использования.

Смартфон Galaxy S10 5G поступил в продажу в Южной Корее в начале апреля. Главная особенность устройства отражена в его названии: это возможность работы в мобильных сетях пятого поколения.

Именно с таким смартфоном и произошёл инцидент: как можно видеть на опубликованных фотографиях, устройство сильно обгорело, а его корпус потрескался и оплавился.

Пока не ясно, из-за чего именно произошло возгорание. Специалисты авторизованного сервисного центра Samsung, в который обратился пострадавший пользователь, заявили, что на аппарате имеются следы внешних повреждений. Владелец же гаджета утверждает, что скинул его на пол со стола только после того, как смартфон начал дымиться.

Так или иначе, говорить о склонности Galaxy S10 5G к самовозгоранию пока рано. Есть вероятность, что владелец уничтоженного аппарата действительно по неосторожности или даже специально спровоцировал возгорание.

Напомним, что несколько лет назад компания Samsung оказалась в центре громкого скандала в связи с самовозгоранием и взрывами фаблетов Galaxy Note 7. В результате некоторых инцидентов пострадали владельцы гаджетов; в ряде случае было повреждено имущество. Южнокорейский гигант был вынужден остановить производство мобильных устройств и инициировать глобальную программу отзыва. Ущерб от провального вывода аппарата на рынок составил миллиарды долларов США .



