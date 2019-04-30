Vivo V15 против Xiaomi Pocophone F1: тест на скорость

Смартфон Vivo V15 был представлен в этом году. Он использует 6,53-дюймовый экран с разрешением FHD+ и имеет чипсет Helio P70. Pocophone F1 же был представлен компанией Xiaomi в прошлом году; он оснащен 6,18-дюймовым экраном с разрешением FHD+ чипсетом Snapdragon 845. Оба смартфона, участвовавшие в тесте, имеют шесть гигабайтов оперативной памяти и работают под управлением ОС Android 9 Pie.

Ролик, посвященный сравнению, был опубликован на YouTube-канале TechTag. Аппараты сравнили в тесте на скорость, а также сравнили камеры устройств. Vivo V15 имеет тройную заднюю камеру с модулями 24, 8 и 5 мегапикселей (и, к слову, оснащен выдвижной селфи-камерой). Xiaomi Pocophone F1 же оборудован двойной задней камерой с модулями 12 и 5 Мп.



