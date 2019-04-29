Смартфону Xiaomi Mi Max 4 приписывают наличие чипа Snapdragon 730 и батареи на 5800 мА·ч

Смартфону Xiaomi Mi Max 4 приписывают наличие чипа Snapdragon 730 и батареи на 5800 мА·ч

Ресурс Igeekphone.com опубликовал концептуальные изображения и данные о предполагаемых технических характеристиках смартфона Mi Max 4, который проектирует китайская компания Xiaomi.

На прошлой неделе стало известно, что Xiaomi разрабатывает смартфон среднего уровня на новейшей мобильной платформе Qualcomm Snapdragon 730. Если верить новым данным, этим аппаратом как раз и станет Mi Max 4.

Устройство якобы будет предлагаться в модификациях с 6 Гбайт и 8 Гбайт оперативной памяти. Вместимость флеш-накопителя — 64 Гбайт и 128 Гбайт.

Смартфону Xiaomi Mi Max 4 приписывают наличие чипа Snapdragon 730 и батареи на 5800 мА·ч

Размер дисплея, если верить имеющейся информации, составит 7,0 или даже 7,2 дюйма по диагонали, разрешение — 2340 ? 1080 точек. В зоне этой панели расположится дактилоскопический сканер для снятия отпечатков пальцев.

Смартфону Xiaomi Mi Max 4 приписывают наличие 12-мегапиксельной фронтальной камеры и тройной основной камеры с датчиками на 16 млн, 12 Млн и 8 млн пикселей, системой оптической стабилизации изображения и фазовым автофокусом.

Смартфону Xiaomi Mi Max 4 приписывают наличие чипа Snapdragon 730 и батареи на 5800 мА·ч

Питание обеспечит мощная аккумуляторная батарея ёмкостью 5800 мА·ч с поддержкой быстрой подзарядки. Смартфон поступит на рынок с предустановленной операционной системой Android 9.0 Pie.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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