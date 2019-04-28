Новостей.COM ⇒
2019-04-28
Redmi Note 7 против Redmi Note 6 Pro: тест на скорость
Участвовавший в тесте Redmi Note 7 оснащен чипсетом Snapdragon 660 и работает под управлением ОС Android 9 Pie. Redmi Note 6 Pro же оборудован чипсетом Snapdragon 636 и работает под управлением Android 8 Oreo. При этом оба аппарата, принимавшие участие в сравнении, имеют по четыре гигабайта ОЗУ.
Ролик, посвященный тесту, был опубликован на YouTube-канале TechTag.
Олег Писарев, Supreme2.Ru
!
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
«« Huawei P30 Pro не выдерживает погружение в ванну с водой
28.04.2019 14:08
28.04.2019 14:08
Ctrl+←