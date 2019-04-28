Redmi Note 7 против Redmi Note 6 Pro: тест на скорость

Redmi Note 7 против Redmi Note 6 Pro: тест на скорость

Участвовавший в тесте Redmi Note 7 оснащен чипсетом Snapdragon 660 и работает под управлением ОС Android 9 Pie. Redmi Note 6 Pro же оборудован чипсетом Snapdragon 636 и работает под управлением Android 8 Oreo. При этом оба аппарата, принимавшие участие в сравнении, имеют по четыре гигабайта ОЗУ.

Ролик, посвященный тесту, был опубликован на YouTube-канале TechTag.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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