Lenovo Z6 Pro получил в комплекте зарядку на 27 Вт, но смартфон поддерживает лишь 18-ваттную

В начале текущей неделе был анонсирован флагманский смартфон Lenovo Z6 Pro. Аппарат уже доступен для предварительного заказа, а в продажу он поступит 29 апреля.

Согласно появившейся информации на Weibo, Lenovo Z6 Pro поставляется в комплекте с зарядным устройством мощностью на 27 Вт, которое поддерживает стандарт Qualcomm Quick Charge 4.0. Но как оказалось, сам смартфон поддерживает лишь зарядку мощностью 18 Вт, что соответствует стандарту Qualcomm Quick Charge 3.0. Примечательно, что во время на презентации Lenovo Z6 Pro было объявлено о поддержке смартфоном именно 27-ваттной зарядки.

Пока непонятно, солгала ли компания сознательно или же проблема будет решена с апдейтом ПО смартфона. Да и неясно, зачем производителю было тратить деньги на более дорогое зарядное устройство в комплекте, когда смартфон не поддерживает её в полной мере.

Отреагировать на скандал уже успел Лу Вейбинг (Lu Weibing) – вице-президент компании Xiaomi и генеральный директор бренда Redmi. Он прокомментировал ситуацию следующим образом: «Мы ненавидим то, что некоторые используют недостоверную информации для получения необоснованной прибыли…».