Lenovo Z6 Pro получил в комплекте зарядку на 27 Вт, но смартфон поддерживает лишь 18-ваттную

В начале текущей неделе был анонсирован флагманский смартфон Lenovo Z6 Pro. Аппарат уже доступен для предварительного заказа, а в продажу он поступит 29 апреля.

Lenovo Z6 Pro

Согласно появившейся информации на Weibo, Lenovo Z6 Pro поставляется в комплекте с зарядным устройством мощностью на 27 Вт, которое поддерживает стандарт Qualcomm Quick Charge 4.0. Но как оказалось, сам смартфон поддерживает лишь зарядку мощностью 18 Вт, что соответствует стандарту Qualcomm Quick Charge 3.0. Примечательно, что во время на презентации Lenovo Z6 Pro было объявлено о поддержке смартфоном именно 27-ваттной зарядки.

Пока непонятно, солгала ли компания сознательно или же проблема будет решена с апдейтом ПО смартфона. Да и неясно, зачем производителю было тратить деньги на более дорогое зарядное устройство в комплекте, когда смартфон не поддерживает её в полной мере.

Lenovo Z6 Pro

Отреагировать на скандал уже успел Лу Вейбинг (Lu Weibing) – вице-президент компании Xiaomi и генеральный директор бренда Redmi. Он прокомментировал ситуацию следующим образом: «Мы ненавидим то, что некоторые используют недостоверную информации для получения необоснованной прибыли…».




!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Mobile

←+Ctrl+→

Интересные новости
Смартфон Huawei P30 Pro отправляет запросы на китайские серверыСмартфон Huawei P30 Pro отправляет запросы на китайские серверы
Уолл-стрит восприняла на ура отказ Intel от рынка модемов 5GУолл-стрит восприняла на ура отказ Intel от рынка модемов 5G
1 мая стартует услуга переноса номера — MNP. Готовы ли операторы к ее запуску?
Lenovo Z6 Pro с четырьмя камерами и Snapdragon 855 представлен официальноLenovo Z6 Pro с четырьмя камерами и Snapdragon 855 представлен официально
Разборка Huawei P30 Pro показала конструкцию камеры с 5-кратным оптическим увеличениемРазборка Huawei P30 Pro показала конструкцию камеры с 5-кратным оптическим увеличением
Блок рекламы


Похожие новости
Рендеры iPhone XI Max – дизайн смартфона утвержденРендеры iPhone XI Max – дизайн смартфона утвержден
Бюджетный смартфон Google Pixel 3a появился на официальном изображенииБюджетный смартфон Google Pixel 3a появился на официальном изображении
iPhone XR – самый популярный смартфон Apple в СШАiPhone XR – самый популярный смартфон Apple в США
iFixit рассказали о недостатках гибкого смартфона Samsung Galaxy FoldiFixit рассказали о недостатках гибкого смартфона Samsung Galaxy Fold
Xiaomi представила бюджетный смартфон Redmi Y3 с 32-Мп селфи-камеройXiaomi представила бюджетный смартфон Redmi Y3 с 32-Мп селфи-камерой
Состоялся показ смартфона Vivo Y17 с отличной батареейСостоялся показ смартфона Vivo Y17 с отличной батареей
Honor заплатит 5000 евро за утерянный прототип смартфонаHonor заплатит 5000 евро за утерянный прототип смартфона
Lenovo Z6 Pro с четырьмя камерами и Snapdragon 855 представлен официальноLenovo Z6 Pro с четырьмя камерами и Snapdragon 855 представлен официально
Samsung признала проблемы с дисплеем Galaxy Fold и откладывает продажи смартфонаSamsung признала проблемы с дисплеем Galaxy Fold и откладывает продажи смартфона
Смартфон Huawei P30 Pro отправляет запросы на китайские серверыСмартфон Huawei P30 Pro отправляет запросы на китайские серверы
Последние новости
Подгружаем последние новости