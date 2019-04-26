OnePlus 7 Pro: официальные данные о камере и дата начала продаж

Китайская компания OnePlus официально подтвердила название своего грядущего флагмана. Новинка будет называться OnePlus 7 Pro. Также производитель сообщил и дату презентации всей серии, которая может состоять из двух или трех телефонов.

OnePlus 7

Новая серия OnePlus 7 будет представлена миру 14 мая. В Твиттере, на официальной странице производителя, опубликован короткий видеоролик, подтверждающий у OnePlus 7 Pro наличие тройной основной камеры с вертикальным расположением модулей. К сожалению, тизер не раскрывает другую ожидаемую функцию – всплывающую камеру.

OnePlus 7 Pro

Презентация серии OnePlus 7 будет проходить одновременно в Нью-Йорке, Лондоне, Бангалоре и Пекине. Стоимость билетов на мероприятии составляет $30. Однако несколько первых желающих могут приобрести билет за $20. Продажи серии OnePlus 7 по всему миру стартуют с 22 мая.


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