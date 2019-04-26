Раскрыты основные характеристики флагмана Redmi на Snapdragon 855

Суббренд компании Xiaomi, Redmi, готовит к выпуску новый флагманский смартфон на базе процессора Snapdragon 855. Название новинки пока неизвестно. Это будет высокопроизводительный аппарат, который также может стать самым дешевым устройством с Snapdragon 855. Благодаря китайскому инсайдеру Gizmochina теперь стали известны и основные спецификации грядущего гаджета.

Redmi на Snapdragon 855

Таким образом, Redmi SD855 будет обладать 6,39-дюймовым дисплеем с разрешением 2340?1080 пикселей. Производительность новинки обеспечит SoC Snapdragon 855 в тандеме с 8 ГБ оперативной памяти. Объём встроенной памяти составит 128 ГБ. Помимо этого, таинственный телефон Redmi получит тройную основную камеру с модулями 48+8+13 Мп. Разрешение селфи-камеры составит 32 Мп.

Ранее генеральный директор Redmi Лу Вейбинг (Lu Weibing) раскрыл некоторые дополнительные функции нового флагмана. Смартфон будет поддерживать NFC для бесконтактных платежей и беспроводную зарядку. Также Лу подтвердил, что аппарат будет иметь очень тонкие рамки.

Предположительно, официальный дебют Redmi SD855 состоится в мае-июне нынешнего года.


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