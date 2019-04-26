Xiaomi представила бюджетный смартфон Redmi Y3 с 32-Мп селфи-камерой

Самостоятельный бренд Xiaomi, Redmi, анонсировал в Индии смартфон начального уровня – Redmi Y3. Главной особенностью новинки стала камера для селфи на 32 Мп.

Дисплей

Redmi Y3 оснащен 6,26-дюймовым дисплеем с разрешением HD+ и соотношением сторон 19:9. В верхней части экрана имеется каплевидный вырез для фронтальной камеры. Для дополнительной защиты используется стекло Gorilla Glass 5.

Аппаратная основа

Производительность смартфона обеспечивает 8-ядерный процессор Qualcomm Snapdragon 632 в тандеме с 3/4 ГБ оперативной памяти. Объём встроенной памяти составляет 32/64 ГБ. Благодаря аккумулятору на 4000 мАч смартфон может проработать без подзарядки 8-9 часов.

Камеры

На задней панели Redmi Y3 имеется двойная основная камера с модулями 12+2 Мп. Задняя камера способна распознавать 33 различные сцены и оптимизирует изображение в соответствии с предустановленными функциями. Спереди имеется фронтальная камера на 32 Мп. Селфи-камера поддерживает функции AI, Auto HDR, запись видео Full HD с поддержкой EIS, 360-градусную разблокировку лица и экранную вспышку.

Прочее

Также стоит отметить тройной слот для карт памяти с выделенным слотом microSD-карт до 512 ГБ, и гидрофобное покрытие P2i. Размеры гаджета: 158,8?75,6?8,5 мм, вес – 180 граммов В качестве ПО используется MIUI 10 на базе Android 9 Pie.

Доступность, цветовая палитра, цена

Redmi Y3 поступит в продажу через индийские магазины Mi.com, Amazon и Mi 30 апреля. Новинка доступна в трех цветовых вариантах: черный, синий и красный. Стоимость Redmi Y3 в модификации 3+32 ГБ составляет 9 999 рупий ($143), версия 4+64 ГБ обойдется в 11 999 рупий ($172).