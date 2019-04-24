Meizu POP2 – беспроводные наушники за $60 с защитой от воды

Meizu сегодня в Китае представила свои новые беспроводные наушники POP2, которые должны составить серьезную конкуренцию недавним Apple AirPods 2.

POP 2

Meizu POP2 построены на интерфейсе Bluetooth 5.0, который позволил увеличить скорость соединения на 50%, стабильность – на 80%, а автономность – во впечатляющие 2,3 раза (время автономной работы достигает 8 часов, а при подзарядке от чехла – 24 часа). В Meizu заявили, что POP2 могут стать наиболее автономными беспроводными наушниками.

Meizu POP 2

Meizu POP2 также получили систему интеллектуального шумоподавления, упрощенную систему управления одним нажатием, защиту от воды стандарта IPX5, а также графеновую диафрагму, обеспечивающую «чистое и естественное звучание». Масса наушников составляет 5,4 грамм.

Meizu POP2 уже доступны в Китае по рекомендованной стоимости $60.


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