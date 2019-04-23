Meizu 16s на Snapdragon 855 за $475 представлен официально

Компания Meizu в Китае представила смартфон Meizu 16s, главными особенностями которого стали подэкранный отпечаток пальцев и селфи-камера, распознающая лицо владельца за 0,2 секунды.

Дисплей

Meizu 16s обладает 6,15-дюймовым дисплеем с разрешением 2232?1080 пикселей и соотношением сторон 18,6:9. Максимальная яркость – 430 нит. Дисплей занимает 91,53% площади всей передней панели.

Аппаратная основа

Производительность новинки обеспечивает процессор Snapdragon 855 в тандеме с GPU Adreno 640 и 6/8 ГБ оперативной памяти. Объём встроенной памяти составляет 128/256 ГБ. Ёмкость аккумулятора достигает 3600 мАч. Поддерживается быстрая зарядки mCharge, которая позволит зарядить смартфон на 60% за полчаса.

Камеры

Помимо этого, гаджет получил двойную основную камеру с главным модулем Sony IMX 586 на 48 Мп с кольцевой вспышкой снизу и дополнительным модулем Sony IMX 350 на 20 Мп с 3-кратным зумом.

Поддерживается четырехосевая оптическая стабилизация изображения, корректировка эффекта дрожания видео и продвинутый ночной режим. Разрешение селфи-камеры составляет 20 Мп (применён модуль Samsung 3T2).

Прочее

Также стоит отметить поддержку Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS , NFC для бесконтактных платежей и наличие подэкранного дактилоскопического сканера, который на 30% точнее чем у Meizu 16th. Гаджет оснащён стереодинамиками, громкость которых по сравнению с предыдущей моделью серии возросла на 20%, а площадь резонансной камеры увеличилась на 15%.

Подключение наушников с 3,5-мм аудио-разъемом производится при помощи специального переходника для порта USB Type-C за $25. В качестве ПО используется Android 9.0 Pie с фирменным интерфейсом Flyme 7.2.3. Размеры: 151,9?73,4?7,6 мм, вес – 165 граммов.

Доступность, цветовая палитра, цена

Meizu 16s будет доступен с 28 апреля. Телефон будет поставляться в трех цветовых вариантах: белом, черном и градиентном синем. Стоимость гаджета с 6+128 ГБ памяти составляет $475, стоимость версии 8+128 ГБ – $520, а вариант 8+256 ГБ обойдется в $594.