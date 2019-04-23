Lenovo Z6 Pro с четырьмя камерами и Snapdragon 855 представлен официально

Только что состоялась презентация флагманского смартфона Lenovo Z6 Pro, все характеристики и внешний вид которого были раскрыты за день до анонса официальными тизерами, а также вице-президентом компании и главой группы мобильного бизнеса Чанг Ченгом.

Характеристики

Lenovo Z6 Pro получил 6,39-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+ (2340?1080 пикселей), соотношение сторон 19,5:9, каплевидным вырезом для фронтальной камеры и интегрированным сканером отпечатков пальцев. Дисплей поддерживает стандарт HDR 10 и обладает фильтром синего света для защиты глаз.

Аппаратной платформой выступил топовый 7-нм чипсет Qualcomm Snapdragon 855 с максимальной тактовой частотой 2,84 ГГц. Объём ОЗУ стандарта LPDDR4X составил 6/8/12 ГБ, а ПЗУ UFS2.1 – 128/256/512 ГБ с возможностью расширения картами памяти microSD. Смартфон поддерживает специальный игровой режим Game Turbo с технологией жидкостного охлаждения.

Аккумулятор ёмкостью 4000 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 27 Вт через USB-C. В смартфоне есть поддержка функции обратной зарядки через порт USB-C.

Камеры

Фотовозможности представлены четырёхмодульной основной камерой, состоящей из главного сенсора Sony IMX586 с разрешением 48 Мп (f/1.8) и трёх дополнительных модулей на 16 Мп (обзор 125 градусов), 8 Мп (f/2.4) и 2 Мп (ToF-датчик, f/1.8, размер пикселя 2,9 микрона + 8-осевой OIS). Есть двухтональная светодиодная вспышка и лазерная автофокусировка. Фронтальная камера имеет разрешение 32 Мп и диафрагма f/2.0.

Благодаря специальному программному алгоритму смартфон способен захватывать снимки в разрешении 100 Мп, используя четыре основных модуля камеры для одновременного захвата кадра.

И основная и фронтальная камера Lenovo Z6 Pro получили поддержку ИИ-алгоритмов для автоматического выбора сцены, корректировки эффекта размытия фона и постобработки фотографий.

Прочее

Lenovo Z6 Pro поддерживает две SIM-карты, 4G VoLTE, 5G, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, есть 3,5-мм разъем для наушников. Двухдиапазонный модуль GPS (L1 + L5) обеспечивает быстрый поиск спутников и повышает точность навигации.

Смартфон имеет размеры 157,5?74,6?8,65 мм и весит 185 грамм. Также смартфон получил стереодинамики Dolby Atmos, поддерживаются кодеки LDAC и aptX HD.

Работает смартфон под управлением ОС Android 9.0 Pie с фирменной оболочкой ZUI 11.

Стоимость

Lenovo Z6 Pro представлен исключительно в красно-черном и зелено-синем градиентном цвете. Официальные продажи телефона начнутся 29 апреля в 10 часов утра по местному времени в Китае.

Стоимость Lenovo Z6 Pro в различных версиях составляет: