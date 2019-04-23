Apple Pencil мешает пользоваться автомобилем

Apple Pencil 2 является аксессуаром для планшета iPad Pro. Это периферийное устройство, напоминающее привычный стилус, служит полезным инструментом, например, для художников или дизайнеров, позволяя быстро набросать что-то на экране планшета. Отличительной особенностью Pencil 2 по сравнению с предыдущей моделью является индукционная зарядка — электронный стилус фиксируется на iPad Pro при помощи встроенного магнита и заряжается от него. Круто?

Да, но пользователи Pencil 2 вдруг стали массово жаловаться на странные проблемы — когда стилус заряжается от планшета, автомобиль в упор «не видит» ключ. Оказывается, аксессуар действительно блокирует сигнал ключа! В компании Apple признали проблему, но объяснили это особенностью беспроводной зарядки. И добавили в руководство пользователя Pencil 2 соответствующую сноску, предупреждающую о проблемах с электронными ключами.

Перебои в работе ключей якобы происходят из-за радиочастот, которые пересекаются с теми, которые генерирует стилус при зарядке от планшета. Чтобы решить проблему, нужно всего лишь убрать планшет подальше от ключа ну или снять Pencil 2 с зарядки. Забавно, что эта особенность помешает злоумышленникам перехватить при помощи «удочки» радиосигнал от ключа и таким образом получить доступ к автомобилю или угнать его.



