Xiaomi Mi A2 против Redmi Note 7: кто быстрее?

Xiaomi Mi A2 против Redmi Note 7: кто быстрее?

Ролик, посвященный сравнению, был опубликован на YouTube-канале Stefano Giove. Оба смартфона, участвовавшие в тесте, оснащены чипсетом Snapdragon 660, имеют четыре гигабайта оперативной памяти и работают под управлением ОС Android 9 Pie.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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