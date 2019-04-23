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Xiaomi Mi A2 против Redmi Note 7: кто быстрее? Ролик, посвященный сравнению, был опубликован на YouTube-канале Stefano Giove. Оба смартфона, участвовавшие в тесте, оснащены чипсетом Snapdragon 660, имеют четыре гигабайта оперативной памяти и работают под управлением ОС Android 9 Pie.

Олег Писарев, Supreme2.Ru

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