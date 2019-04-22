Lenovo рассекретила спецификации Z6 Pro за день до анонса

Официальный дебют флагманского смартфона Lenovo Z6 Pro состоится завтра, 23 апреля. Недавно опубликованные тизеры раскрыли внешний вид грядущей новинки, а сегодня вице-президент компании и глава группы мобильного бизнеса Чанг Ченг (Chang Cheng) раскрыл полные спецификации своего нового флагмана.

Дисплей

Таким образом, Lenovo Z6 Pro оснастят 6,39-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и каплевидным вырезом под селфи-камеру.

Аппаратная основа

Производительность устройства обеспечит 7-нм мобильная платформа Qualcomm Snapdragon 855 в тандеме с GPU Adreno 640 и 12 ГБ оперативной памяти LPDDR4X. Объем встроенной памяти составит UFS2.1 512 ГБ, с возможностью расширения microSD-картами.

Lenovo Z6 Pro будет поставляется с системой жидкостного охлаждения, позволяющей контролировать температуру во время длительного использования. Ёмкость аккумулятора составит 4000 мАч. Также будет поддерживаться сверхбыстрая зарядка.

Камеры

На задней панели гаджета расположится основная камера с четырьмя модулями: главный модуль Sony IMX586 на 48 Мп и три дополнительных модуля 16+8+2 Мп. Разрешение селфи-камеры составит 32 Мп.

Прочее