Уолл-стрит восприняла на ура отказ Intel от рынка модемов 5G

На этой неделе были получены и потеряны миллиарды долларов, когда самая большая технологическая игра в покер подошла к концу. Во вторник Apple и Qualcomm объявили, что достигли шестилетнего соглашения о патентном лицензировании и многолетней сделки для Qualcomm на поставку чипов связи для Apple . Qualcomm завершила неделю с ошеломляющим ростом акций в 40 %. Apple тоже выиграла — её акции возросли на 2,5 % за неделю.

В долгосрочной перспективе, впрочем, сделка может оказать наиболее сильное влияние на компанию, которая не была напрямую вовлечена в переговоры. Intel через несколько часов после анонса Apple и Qualcomm заявила об уходе из бизнеса модемов 5G. Как ни странно, за эту же неделю акции Intel выросли на 3,7 %. В течение многих лет Intel изо всех сил старалась развивать бизнес беспроводных модемов, вкладывая в него силы и средства наряду с продвижением семейств процессоров для ПК и серверов. Но даже будучи единственным поставщиком модемов для Apple iPhone, Intel никогда не получала больших денег от модемного бизнеса (который, вдобавок, оказался одним из факторов, создавших дефицит 14-нм CPU).

«Нас очень вдохновляют возможности 5G и процесс развития облачных сетевых служб, но в бизнесе модемов для смартфонов стало очевидным, что нет ясной перспективы прибыльности и положительных результатов», — написал исполнительный директор Intel Боб Свон (Bob Swan) в своём выступлении. Уолл-стрит лишь поприветствовала решение Intel , потому что оно позволит компании сосредоточиться на боле прибыльном бизнесе по производству чипов x86.

«Intelстала более целенаправленной компанией, в этом решении видится более дисциплинированный подход», — отметил аналитик полупроводниковой промышленности Дэвид Кантер (David Kanter) из Real World Insights. Он также отметил, что с прежним руководством компания предпочитала годами вкладываться в явно неудачные проекты, несмотря на очевидную бесперспективность.

В прошлом месяце аналитик рынка чипов Джозеф Мур (Joseph Moore) из Morgan Stanley заявил в своей колонке, что считает Боба Свона более дисциплинированным, чем предыдущие руководители Intel , и в конечном итоге это приведёт к повышению стоимости акций компании. Выход Intel из бизнеса модемов 5G стал подтверждением тезиса. «Это правильное деловое решение; тот факт, что они сделали это так быстро, подсказывает мне, что они будут продолжать принимать правильные решения и быть более дисциплинированными, чем в прошлом», — заявил господин Мур в четверг.Положительная реакция рынка, по его мнению, убедит их в правильности такого направления. Джозеф Мур оценивает акции Intel сейчас в $64 против реального курса в $58,49.

Возможно, самый большой вопрос, на который пока нет ответа: кто инициировал произошедшее: Apple или Intel ? Обе компании отказались комментировать или дать пояснения по этому вопросу. Аналитик New Street Research Пьер Феррагу (Pierre Ferragu) считает, что обе компании виновны в прекращении сотрудничества: «Когда пара разводится, виноват он или она? Немного и та, и другая сторона».

Какой бы ни была причина, господин Феррагу настроен оптимистично относительно будущего Intel . Он прогнозирует, что за два года производитель чипов сможет увеличить свой годовой свободный денежный поток до $20 млрд в год (в этом году компания прогнозирует $16 млрд). Он считает, что отказ Intel от бизнеса модемов выльется в $1 млрд экономии, ещё более $1 млрд она сэкономит в связи с потенциальным сокращением непрофильных расходов своего бизнеса, а $2 млрд — за счёт уменьшения капитальных затрат.

Однако перспективы у Intel не безоблачны. Основной бизнес производителя сталкивается с возрождением AMD и, вероятно, Intel потеряет часть рынка из-за выхода более конкурентоспособных 7-нм процессоров с архитектурой Zen 2 в этом году. Зато теперь Intel сможет уделять самое пристальное внимание своему основному бизнесу и принимать более взвешенные финансовые решения. Это, видимо, и радует акционеров компании.



