LG размышляет над смартфоном с тройной селфи-камерой

Мы уже рассказывали, что LG проектирует смартфоны с тройной фронтальной камерой. Патентная документация, описывающая ещё один подобный аппарат, оказалась в распоряжении сетевых источников.

Как можно видеть на изображениях, оптические модули селфи-камеры у устройства будут располагаться в довольно крупном вырезе в верхней части дисплея. Там же можно заметить некий дополнительный сенсор.

Наблюдатели полагают, что конфигурация многомодульной фронтальной камеры у смартфона LG будет включать датчик Time-of-Flight (ToF) для получения данных о глубине сцены. Это позволит реализовать систему распознавания пользователей по лицу или средства жестового управления.

В тыльной части аппарата также можно видеть многомодульную камеру с горизонтальным расположением. Под ней установлен дактилоскопический сканер для снятия отпечатков пальцев.

Изображения, сопровождающие патентную документацию, говорят о наличии физических кнопок управления в боковых частях корпуса. Внизу можно видеть симметричный порт USB Type-C. Стандартное 3,5-миллиметровое гнездо для наушников у смартфона отсутствует.

О том, когда аппарат с предложенной конструкцией может появиться на коммерческом рынке, ничего не сообщается.



