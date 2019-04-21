5G-модем и восемь ядер Kryo 400 Series: рассекречен процессор Snapdragon 735

Сетевые источники опубликовали подробные технические характеристики мобильного процессора Qualcomm Snapdragon 735, анонс которого ожидается в конце текущего года.

Необходимо сразу оговориться, что обнародованные данные носят неофициальный характер, а поэтому их достоверность остаётся под вопросом. Финальные характеристики чипа могут оказаться иными.

Сообщается, что изделие Snapdragon 735 получит восемь вычислительных ядер Kryo 400 Series в конфигурации «1+1+6»: частота этих блоков составит соответственно до 2,9 ГГц, 2,4 ГГц и 1,8 ГГц.

В состав графической подсистемы войдёт ускоритель Adreno 620 с частотой 750 МГц. Упомянута возможность работы с дисплеями с разрешением до 3360 ? 1440 пикселей.

Говорится, что в состав процессора войдёт модем 5G для работы в мобильных сетях пятого поколения. Кроме того, упомянут блок Neural Processing Unit (NPU220 @ 1 ГГц), предназначенный для ускорения выполнения операций, связанных с искусственным интеллектом.

Чип будет производиться по 7-нанометровой технологии. Платформа якобы обеспечит поддержку до 16 Гбайт оперативной памяти LPDDR4X-2133, флеш-накопителей UFS 2.1 и eMMC 5.1, беспроводной связи Wi-Fi 802.11ас 2х2, интерфейса USB Type-C и пр.

Первые смартфоны на основе Snapdragon 735, как ожидается, выйдут на рынок в начале следующего года.



