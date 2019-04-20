Apple обогнала Samsung по продажам смартфонов в США

Apple обогнала Samsung по продажам смартфонов в США

Длительное время Samsung является мировым лидером по поставкам смартфонов. По итогам прошлого года южнокорейский гигант продолжает сохранять свою позицию в этом направлении. В глобальных масштабах ситуация сохраняется, но в США прослеживаются изменения, которые удалось выявить специалистам компании Consumer Intelligence Research Partners. Проведённое ими исследование показало, что первый квартал оказался удачным для Apple, поскольку компания сумела обойти Samsung по продажам на американском рынке.

Статистическая информация говорит о том, что доля iPhone в США равна 36 % от объёма рынка, тогда как присутствие Samsung составляет только 34 %. Таким образом, смартфоны iPhone являются самыми продаваемыми в США. На третьем и четвёртом местах расположились LG и Motorola (11 % и 10 % соответственно).

Специалисты CIRP говорят о том, что обычно первая позиция в направлении продаж смартфонов в США остаётся за Samsung, чьё присутствие на рынке составляет от 30 % до 39 %. На изменение показателей обычно оказывает сильное влияние период запуска новых устройств. Примерно такая же ситуация наблюдается с продажами Apple, чья доля изменяется от 29 % до 40 %. Аналитики отмечают, что наиболее примечательным является рост спроса на продукцию Motorola, которая догоняет LG и уже вскоре может войти в тройку крупнейших поставщиков.

Apple обогнала Samsung по продажам смартфонов в США

Продолжающаяся торговая война между США и Китаем, а также некоторые другие факторы повлияли на то, что глобальные продажи iPhone несколько сократились. Несмотря на это, в США мобильный бизнес компании выглядит неплохо. Аналитики отмечают рост доходов от продажи iPhone на уровне 5 % в сравнении с аналогичным периодом 2018 года. За счёт этого компании удалось компенсировать спад, который прослеживался на рынках других стран.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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