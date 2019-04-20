Apple обогнала Samsung по продажам смартфонов в США

Длительное время Samsung является мировым лидером по поставкам смартфонов. По итогам прошлого года южнокорейский гигант продолжает сохранять свою позицию в этом направлении. В глобальных масштабах ситуация сохраняется, но в США прослеживаются изменения, которые удалось выявить специалистам компании Consumer Intelligence Research Partners. Проведённое ими исследование показало, что первый квартал оказался удачным для Apple , поскольку компания сумела обойти Samsung по продажам на американском рынке.

Статистическая информация говорит о том, что доля iPhone в США равна 36 % от объёма рынка, тогда как присутствие Samsung составляет только 34 %. Таким образом, смартфоны iPhone являются самыми продаваемыми в США . На третьем и четвёртом местах расположились LG и Motorola (11 % и 10 % соответственно).

Специалисты CIRP говорят о том, что обычно первая позиция в направлении продаж смартфонов в США остаётся за Samsung, чьё присутствие на рынке составляет от 30 % до 39 %. На изменение показателей обычно оказывает сильное влияние период запуска новых устройств. Примерно такая же ситуация наблюдается с продажами Apple , чья доля изменяется от 29 % до 40 %. Аналитики отмечают, что наиболее примечательным является рост спроса на продукцию Motorola, которая догоняет LG и уже вскоре может войти в тройку крупнейших поставщиков.

Продолжающаяся торговая война между США и Китаем, а также некоторые другие факторы повлияли на то, что глобальные продажи iPhone несколько сократились. Несмотря на это, в США мобильный бизнес компании выглядит неплохо. Аналитики отмечают рост доходов от продажи iPhone на уровне 5 % в сравнении с аналогичным периодом 2018 года. За счёт этого компании удалось компенсировать спад, который прослеживался на рынках других стран.



