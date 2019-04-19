Известны цена и характеристики смартфона Google Pixel 4 XL

Инсайдеры слили в сеть подробности о новом флагманском смартфоне Google Pixel 4 XL, который, по слухам, могут представить уже в мае этого года. Если сведения верны, то Google наконец-то одумался и сделал нормальный мобильник с более-менее актуальной начинкой.



Конечно, в Google Pixel 4 XL не будет четырех камер, да и трех тоже не будет – новый флагман получит двойной модуль всего на 12+2 Мп, и остается надеяться, что алгоритмы камеры смогут получать с этих сенсоров нормальные снимки. Спецификации мобильника включают отличную батарею 4000 мАч, топовый процессор qualcomm 855, сразу 6 Гб оперативной памяти и накопитель на 128 гигабайтов, и все это уже в базовой комплектации.



Что удивительно, стоимость этой версии Google Pixel 4 XL составит всего лишь 460 долларов США , и это очень странно – третье поколение Пикселя стоит в полтора раза дороже. Правда, его никто и не покупает по этой причине, так что Гугл, видимо, одумался и стал равняться не на Apple , а на Xiaomi. Google Pixel 4 XL получит еще две версии – 8-256 и 8-512 Гб, но их цена не сообщается.