Известны цена и характеристики смартфона Google Pixel 4 XL
Инсайдеры слили в сеть подробности о новом флагманском смартфоне Google Pixel 4 XL, который, по слухам, могут представить уже в мае этого года. Если сведения верны, то Google наконец-то одумался и сделал нормальный мобильник с более-менее актуальной начинкой.
Конечно, в Google Pixel 4 XL не будет четырех камер, да и трех тоже не будет – новый флагман получит двойной модуль всего на 12+2 Мп, и остается надеяться, что алгоритмы камеры смогут получать с этих сенсоров нормальные снимки. Спецификации мобильника включают отличную батарею 4000 мАч, топовый процессор qualcomm 855, сразу 6 Гб оперативной памяти и накопитель на 128 гигабайтов, и все это уже в базовой комплектации.
Что удивительно, стоимость этой версии Google Pixel 4 XL составит всего лишь 460 долларов США, и это очень странно – третье поколение Пикселя стоит в полтора раза дороже. Правда, его никто и не покупает по этой причине, так что Гугл, видимо, одумался и стал равняться не на Apple, а на Xiaomi. Google Pixel 4 XL получит еще две версии – 8-256 и 8-512 Гб, но их цена не сообщается.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
19.04.2019 17:54