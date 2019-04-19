Google начал предлагать Android-пользователям в ЕС выбрать поиск и браузер
Google начал показывать европейским пользователям Android оповещения с предложением установить другие поисковики и браузеры. Об этом
Новые оповещения станут отображаться при первом открытии Google Play после получения предстоящего обновления.
Всего оповещений будет два: одно для поисковых приложений, а второе – для браузеров. Каждое будет содержать в общей сумме 5 приложений, включая те, что уже установлены.
Пока не установленные приложения будут отбираться на основании их популярности. Показываться они будут в произвольном порядке.
В Google заверили, что в ближайшие недели это обновление получат все пользователи Android-смартфонов в ЕС.
Запуск оповещений — это один из шагов, принятых в рамках соблюдения требований Еврокомиссии после штрафа в $5 млрд, полученного прошлым летом. Похожие экраны Google демонстрирует европейским пользователям Google Shopping.
О том, что Google планирует запуск оповещений для пользователей Android в ЕС, стало известно в марте.
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19.04.2019 17:32