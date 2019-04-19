Samsung Galaxy Fold разобрали и продемонстрировали внутри

Первый гибкий смартфон Samsung Galaxy Fold сразу же после начала розничных продаж был разобран пользователем, который продемонстрировал конструкцию и внутренние компоненты новинки, выложив фото в китайской социальной сети Weibo.

На фото отображен снятый дисплей, внешне покрытый специальной гибкой полимерной пленкой, а не традиционным стеклом. Напомним, что у журналистов появились проблемы с дисплеями Galaxy Fold как раз из-за данной плёнки. 7,3-дюймовый дисплей Galaxy Fold оказался мягким и по ощущениям напоминает резину – его пришлось буквально отрывать от корпуса. Под дисплеем видны шарнир, позволяющий складывать устройство, и системные платы.

Система охлаждения представлена массивной тепловой трубки, предположительно совмещенной с испарительной камерой. Каждая половина смартфона имеет свой аккумулятор – всего их три, общей ёмкостью 4380 мАч, на каждом имеется маркировка ёмкости в виде значений TБO мАч и TБO Wh (или TБD). Сложнее всего добраться до внешнего 4,6-дюймового дисплея – для доступа к нему нужно полностью разобрать Galaxy Fold.