Samsung Galaxy Fold разобрали и продемонстрировали внутри

Первый гибкий смартфон Samsung Galaxy Fold сразу же после начала розничных продаж был разобран пользователем, который продемонстрировал конструкцию и внутренние компоненты новинки, выложив фото в китайской социальной сети Weibo.

Samsung Galaxy Fold

На фото отображен снятый дисплей, внешне покрытый специальной гибкой полимерной пленкой, а не традиционным стеклом. Напомним, что у журналистов появились проблемы с дисплеями Galaxy Fold как раз из-за данной плёнки. 7,3-дюймовый дисплей Galaxy Fold оказался мягким и по ощущениям напоминает резину – его пришлось буквально отрывать от корпуса. Под дисплеем видны шарнир, позволяющий складывать устройство, и системные платы.

Разобранный Galaxy Fold
Разобранный Galaxy Fold
Разобранный Galaxy Fold
Разобранный Galaxy Fold

Система охлаждения представлена массивной тепловой трубки, предположительно совмещенной с испарительной камерой. Каждая половина смартфона имеет свой аккумулятор – всего их три, общей ёмкостью 4380 мАч, на каждом имеется маркировка ёмкости в виде значений TБO мАч и TБO Wh (или TБD). Сложнее всего добраться до внешнего 4,6-дюймового дисплея – для доступа к нему нужно полностью разобрать Galaxy Fold.


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