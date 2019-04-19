iPhone 2019 получит четыре камеры по 12 Мп

Согласно последнему отчету аналитика Мин-Чи Куо (Ming-Chi Kuo), все три iPhone 2019 получат 12-мегапиксельные фронтальные камеры TrueDepth. Напомним, у оригинальных iPhone XS, iPhone XS Max и iPhone XR используется 7-мегапиксельная камера TrueDepth.

Помимо этого, сообщается, что приемники iPhone XS и iPhone XS Max с 5,8-дюймовым и 6,5-дюймовым OLED-дисплеями, будут обладать тройными основными камерами, включающими следующие модули: главный модуль на 12 Мп, телеобъектив на 12 Мп и супер-широкоугольный объектив на 12 Мп. В свою очередь приемник iPhone XR получит двойную основную камеру.

По словам Куо, на приемниках iPhone XS и iPhone XS Max, в тыльном супер-широкоугольном объективе и объективе фронтальной камеры, будет использоваться покрытие, которое позволит объективу стать незаметным на фоне вставки корпуса.

Официальный дебют новых iPhone 2019 состоится во второй половине нынешнего года.