Lenovo Z6 Pro побил рекорд AnTuTu и сможет делать фото на 100 Мп

Компания Lenovo уже подтвердила, что флагманский смартфон Lenovo Z6 Pro будет анонсирован в Китае 23 апреля. Теперь в социальной сети Weibo появился тизер, демонстрирующий грядущую новинку.

Как видно на изображении, Lenovo Z6 Pro будет обладать основной камерой с четырьмя модулями, разрешение главного модуля (предположительно Sony IMX586) составит 48 Мп. Три объектива основной камеры размещены вместе, а четвертый расположен немного дальше. Производитель утверждает, что камера будет поддерживать технологию Hyper Video. Подробности о данной опции пока неизвестны. Ранее сообщалось, что аппарат сможет формировать изображения с разрешением до 100 млн пикселей.

Уже известно, что производительность Lenovo Z6 Pro обеспечит процессор Qualcomm Snapdragon 855 в тандеме с графическим ускорителем Adreno 640. Также вице-президент Lenovo Чанг Ченг опубликовал на Weibo скриншот тестов Lenovo Z6 Pro в AnTuTu. На изображении указывается, что грядущий гаджет набрал в бенчмарке 403 077 баллов.

Ещё один набор изображений Lenovo Z6 Pro намекает на то, что телефон может быть обладать полноэкраннм дизайном без отверстий и без рамок, и дактилоскопическим сканером, интегрированным в дисплей. Также упоминается, что телефон получит аккумулятор ёмкостью 4000 мАч.