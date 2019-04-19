Lenovo Z6 Pro побил рекорд AnTuTu и сможет делать фото на 100 Мп

Компания Lenovo уже подтвердила, что флагманский смартфон Lenovo Z6 Pro будет анонсирован в Китае 23 апреля. Теперь в социальной сети Weibo появился тизер, демонстрирующий грядущую новинку.

Lenovo-Z6-Pro-Quad-Camera

Как видно на изображении, Lenovo Z6 Pro будет обладать основной камерой с четырьмя модулями, разрешение главного модуля (предположительно Sony IMX586) составит 48 Мп. Три объектива основной камеры размещены вместе, а четвертый расположен немного дальше. Производитель утверждает, что камера будет поддерживать технологию Hyper Video. Подробности о данной опции пока неизвестны. Ранее сообщалось, что аппарат сможет формировать изображения с разрешением до 100 млн пикселей.

Lenovo Z6 Pro
Lenovo Z6 Pro

Уже известно, что производительность Lenovo Z6 Pro обеспечит процессор Qualcomm Snapdragon 855 в тандеме с графическим ускорителем Adreno 640. Также вице-президент Lenovo Чанг Ченг опубликовал на Weibo скриншот тестов Lenovo Z6 Pro в AnTuTu. На изображении указывается, что грядущий гаджет набрал в бенчмарке 403 077 баллов.

Lenovo Z6 Pro AnTuTu

Ещё один набор изображений Lenovo Z6 Pro намекает на то, что телефон может быть обладать полноэкраннм дизайном без отверстий и без рамок, и дактилоскопическим сканером, интегрированным в дисплей. Также упоминается, что телефон получит аккумулятор ёмкостью 4000 мАч.

Lenovo Z6 Pro


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Mobile

←+Ctrl+→

Интересные новости
Mi MIX 4 может стать первым складным смартфоном XiaomiMi MIX 4 может стать первым складным смартфоном Xiaomi
Вскрытие Huawei P30 Pro: смартфон обладает посредственной ремонтопригодностьюВскрытие Huawei P30 Pro: смартфон обладает посредственной ремонтопригодностью
Sony Xperia 1 Compact засветился в бенчмарке GFXbench с 6 Гбайт ОЗУSony Xperia 1 Compact засветился в бенчмарке GFXbench с 6 Гбайт ОЗУ
Украина на 4 месте в мире по дешевизне мобильного интернетаУкраина на 4 месте в мире по дешевизне мобильного интернета
Xiaomi Mi Mix 3 против Xiaomi Pocophone F1: кто быстрее?Xiaomi Mi Mix 3 против Xiaomi Pocophone F1: кто быстрее?
Блок рекламы


Похожие новости
Lenovo K6 Enjoy: смартфон среднего уровня с чипом Helio P22Lenovo K6 Enjoy: смартфон среднего уровня с чипом Helio P22
Складной телефон LG засветился на фото из тестовой лабораторииСкладной телефон LG засветился на фото из тестовой лаборатории
Meizu 16s на Snapdragon 855 протестирован в AnTuTuMeizu 16s на Snapdragon 855 протестирован в AnTuTu
Инженерный образец первого iPhone на фотоИнженерный образец первого iPhone на фото
Huawei прокомментировала фейковые фото с P30 и P30 ProHuawei прокомментировала фейковые фото с P30 и P30 Pro
Игрофон Xiaomi Black Shark 2 «засветился» в тесте AnTuTu: анонс намечен на 18 мартаИгрофон Xiaomi Black Shark 2 «засветился» в тесте AnTuTu: анонс намечен на 18 марта
Samsung Galaxy A60: характеристики и фото-рендеры смартфонаSamsung Galaxy A60: характеристики и фото-рендеры смартфона
AnTuTu назвал 10 самых быстрых смартфонов в мире по итогам февраляAnTuTu назвал 10 самых быстрых смартфонов в мире по итогам февраля
Фотокамера в Meizu Note 9 будет двойнойФотокамера в Meizu Note 9 будет двойной
Lenovo оборудует новый смартфон среднего уровня тройной камеройLenovo оборудует новый смартфон среднего уровня тройной камерой
Последние новости
Подгружаем последние новости