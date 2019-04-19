Смартфонам iPhone 2019 приписывают улучшенную камеру TrueDepth с 12-Мп сенсором

Смартфонам iPhone 2019 приписывают улучшенную камеру TrueDepth с 12-Мп сенсором

Аналитик Мин-Чи Куо (Ming-Chi Kuo), известный точными прогнозами об устройствах Apple, обнародовал новую порцию информации о готовящихся к выпуску смартфонах iPhone модельного ряда 2019 года.

Ранее сообщалось, что в нынешнем году свет увидят три аппарата. Это, в частности, модели с дисплеем на органических светодиодах (OLED) размером 5,8 дюйма и 6,5 дюйма по диагонали. Ещё одно устройство получит 6,1-дюймовый жидкокристаллический экран (LCD).

Итак, Мин-Чи Куо сообщил, что все три новинки будут оборудованы улучшенной фронтальной камерой TrueDepth с 12-мегапиксельным сенсором. Для сравнения: у нынешних моделей iPhone XS, iPhone XS Max и iPhone XR этот блок содержит 7-мегапиксельный датчик.

Утверждается также, что новые смартфоны с OLED-дисплеем — аппараты iPhone XS 2019 и iPhone XS Max 2019 — получат тройную основную камеру. Она объединит три 12-мегапиксельных модуля — с телефото-, широкоугольной и сверхширокоугольной оптикой.

Смартфонам iPhone 2019 приписывают улучшенную камеру TrueDepth с 12-Мп сенсором

Что касается смартфона iPhone XR 2019 с LCD-экраном, то он якобы обзаведётся двойной тыльной камерой, но её характеристики не раскрываются.

Анонс новинок состоится во второй половине текущего года.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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