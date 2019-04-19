ASUS уходит с рынка планшетов

Тайваньская компания ASUS вскоре покинет рынок планшетов, а серия ZenPad, которая хорошо известна в прошлом, больше не будет обновляться.

ASUS планшет

ASUS будет продолжать уделять внимание рынку киберспорта со своими ноутбуками ROG, а также продолжит обновлять существующую серию смартфонов ZenFone. Последний планшет тайваньского производителя ASUS ZenPad, который вышел под номером модели ZN380KNL, уже полностью распродан.

Мобильные телефоны с большим экраном постоянно вытесняют с рынка портативные планшеты. За последние годы производство планшетов прекратили такие компании как Sony и Motorola. Самые продаваемые модели планшетов на Android – это, в основном, недорогие продукты от Samsung, Huawei и Acer.


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