ASUS уходит с рынка планшетов

Тайваньская компания ASUS вскоре покинет рынок планшетов, а серия ZenPad, которая хорошо известна в прошлом, больше не будет обновляться.

ASUS будет продолжать уделять внимание рынку киберспорта со своими ноутбуками ROG, а также продолжит обновлять существующую серию смартфонов ZenFone. Последний планшет тайваньского производителя ASUS ZenPad, который вышел под номером модели ZN380KNL, уже полностью распродан.