ASUS уходит с рынка планшетов

Тайваньская компания ASUS вскоре покинет рынок планшетов, а серия ZenPad, которая хорошо известна в прошлом, больше не будет обновляться.
ASUS будет продолжать уделять внимание рынку киберспорта со своими ноутбуками ROG, а также продолжит обновлять существующую серию смартфонов ZenFone. Последний планшет тайваньского производителя ASUS ZenPad, который вышел под номером модели ZN380KNL, уже полностью распродан.
Мобильные телефоны с большим экраном постоянно вытесняют с рынка портативные планшеты. За последние годы производство планшетов прекратили такие компании как Sony и Motorola. Самые продаваемые модели планшетов на Android – это, в основном, недорогие продукты от Samsung, Huawei и Acer.