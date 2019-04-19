Смартфон Oukitel K9 с АКБ 6000 мАч заряжается за 1,5 часа

Компания Oukitel анонсировала новый смартфон K9 с солидной батареей аж на 6000 мАч – в два раза больше, чем у актуальных флагманов. АКБ – это главная фишка данного аппарата, но есть и еще одна – быстрая зарядка всего за 1,5 часа до 100%.

Это стало возможным за счет аккумулятора сразу на 30 ватт, выдающим силу тока 6 ампер при стандартном напряжении питания 5 вольт. А еще у Oukitel K9 есть огромный экран Full HD+ с диагональю 7,12 дюйма, и это пока что рекорд, особенно для смартфонов из третьего эшелона.

К сожалению, все остальные параметры Oukitel K9 на данный момент остаются тайной за семью печатями, так как это лишь предварительный анонса, но по рендеру видно, что в него встроят двойную основную камеру с двойной же вспышкой, а также фронтальную камеру в каплевидном вырезе в экране. Сканер отпечатков пальцев разместят на тыльной панели, плюс, как и любой китайфон, Oukitel K9 получит два SIM-слота и Android. Заряжаться мобильник будет по USB-C, а его стоимость составит 230 долларов США.

Максим Мишенев, MobileDevice


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