Qualcomm и Apple уладили патентный спор

Компании Apple и Qualcomm договорились о прекращении всех судебных разбирательств по всему миру, и заключили новое лицензионное соглашение, положив конец давней судебной тяжбе из-за нарушения патентных прав.
«Яблочный» производитель согласился выплачивать Qualcomm за использование технологий в области сотовой связи. В дальнейшем обе компании будут продолжать сотрудничество. Apple и Qualcomm достигли шестилетнего лицензионного соглашения, действующего с 1 апреля нынешнего года, включая возможность продления ещё на два года. Также было объявлено о многолетнем соглашении о поставках чипсетов.
Apple и Qualcomm предстали перед судом 15 апреля на судебном процессе в Сан-Диего, который, как ожидается, продлится от четырёх до шести недель. Финансовые подробности о соглашении не разглашаются. Ранее сообщалось, что Qualcomm требует от Купертино не менее $7 млрд в виде обратных платежей в дополнение к компенсации миллиардных убытков. В свою очередь Apple и ее партнеры требовали от Qualcomm в общей сложности $30 млрд.