Qualcomm и Apple уладили патентный спор

Компании Apple и Qualcomm договорились о прекращении всех судебных разбирательств по всему миру, и заключили новое лицензионное соглашение, положив конец давней судебной тяжбе из-за нарушения патентных прав.

«Яблочный» производитель согласился выплачивать Qualcomm за использование технологий в области сотовой связи. В дальнейшем обе компании будут продолжать сотрудничество. Apple и Qualcomm достигли шестилетнего лицензионного соглашения, действующего с 1 апреля нынешнего года, включая возможность продления ещё на два года. Также было объявлено о многолетнем соглашении о поставках чипсетов.