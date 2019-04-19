Redmi Note 7 против Samsung Galaxy A50: тест на скорость

Redmi Note 7 против Samsung Galaxy A50: тест на скорость

Redmi Note 7, участвовавший в тесте, оснащен чипсетом Snapdragon 660 и четырьмя гигабайтами оперативной памяти, в то время как Galaxy A50 использует чипсет Exynos 9610 и имеет также четыре гигабайта ОЗУ.

Ролик, посвященный тесту, был опубликован на YouTube-канале TechTag,


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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