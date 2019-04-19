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2019-04-19
Redmi Note 7 против Samsung Galaxy A50: тест на скорость
Redmi Note 7, участвовавший в тесте, оснащен чипсетом Snapdragon 660 и четырьмя гигабайтами оперативной памяти, в то время как Galaxy A50 использует чипсет Exynos 9610 и имеет также четыре гигабайта ОЗУ.
Ролик, посвященный тесту, был опубликован на YouTube-канале TechTag,
Олег Писарев, Supreme2.Ru
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