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Redmi Note 7 против Samsung Galaxy A50: тест на скорость Redmi Note 7, участвовавший в тесте, оснащен чипсетом Snapdragon 660 и четырьмя гигабайтами оперативной памяти, в то время как Galaxy A50 использует чипсет Exynos 9610 и имеет также четыре гигабайта ОЗУ. Ролик, посвященный тесту, был опубликован на YouTube-канале TechTag,

Олег Писарев, Supreme2.Ru

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