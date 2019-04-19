Тройная камера и мощная батарея: грядёт анонс смартфона Vivo Y17
Китайская компания Vivo, по сообщениям сетевых источников, до конца текущего месяца анонсирует смартфон среднего уровня под обозначением Y17.
Как можно видеть на обнародованных постерах, новинка будет наделена дисплеем с небольшим вырезом в верхней части. Размер экрана составит 6,35 дюйма по диагонали.
Основой аппарата якобы послужит процессор MediaTek Helio P35. Это изделие объединяет восемь вычислительных ядер ARM Cortex-A53 с тактовой частотой до 2,3 ГГц. Графическая подсистема использует встроенный контроллер IMG PowerVR GE8320.
Называются объём оперативной памяти и вместимость флеш-накопителя — 4 Гбайт и 128 Гбайт. По всей видимости, дополнительно пользователи смогут установить карту формата microSD.
Питание обеспечит мощная аккумуляторная батарея ёмкостью 5000 мА·ч. Говорится о поддержке технологии быстрой подзарядки.
Конструкция фронтальной камеры предусматривает наличие 20-мегапиксельного сенсора. В тыльной части расположится тройная камера, но её характеристики пока не раскрываются. Кроме того, сзади будет установлен сканер отпечатков пальцев.
Смартфон Vivo Y17 будет поставляться с операционной системой Android 9.0 Pie. Цена составит приблизительно 250 долларов США.
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19.04.2019 07:36