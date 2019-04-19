Дизайн OnePlus 7 практически не будет отличаться от OnePlus 6T

Pricebaba и @OnLeaks поделились несколькими рендерами и видео, где демонстрируется готовящийся к выпуску смартфон OnePlus 7. Предполагается, что в нынешнем году новинка будет представлена в трех вариантах: OnePlus 7 (или OnePlus 7 Standart Edition), OnePlus 7 Pro и OnePlus 7 Pro 5G.

OnePlus 7

OnePlus 7

Согласно @OnLeaks, дизайн OnePlus 7 будет идентичен дизайну OnePlus 6T, который вышел в прошлом году. Новинка получит дисплей практически без рамок. В верхней части лицевой панели разместится каплевидный вырез под селфи-камеру. Отсутствие видимого датчика отпечатков пальцев также предполагает, что он будет скрыт под дисплеем, как и в OnePlus 6T.

OnePlus 7

Отличаться OnePlus 7 от прошлогодней модели будет оформлением основной камеры. Вспышка будет круглой и разместится вместе с двумя модулями на выступающем блоке.

Размеры OnePlus 7 будут такими же, что и у OnePlus 6T: 157,7?74,8?8,1 мм (в месте расположения основной камеры 9,5 мм). Предположительно, OnePlus 7 получит 6,2-дюймовый дисплей, процессор Snapdragon 855 и не менее 6 ГБ оперативной памяти.

OnePlus 7 Pro

OnePlus 7 Pro оснастят полноэкранным дисплеем без вырезов, тройной основной камерой с дополнительным сверхширокоугольным модулем, а также селфи-камерой, которая разместится в выдвижном модуле.

OnePlus 7 Pro
OnePlus 7
OnePlus 7

Официальный дебют OnePlus 7 (или OnePlus 7 Standart Edition), OnePlus 7 Pro и OnePlus 7 Pro 5G состоится 14 мая нынешнего года.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Mi MIX 4 может стать первым складным смартфоном XiaomiMi MIX 4 может стать первым складным смартфоном Xiaomi
Вскрытие Huawei P30 Pro: смартфон обладает посредственной ремонтопригодностьюВскрытие Huawei P30 Pro: смартфон обладает посредственной ремонтопригодностью
Sony Xperia 1 Compact засветился в бенчмарке GFXbench с 6 Гбайт ОЗУSony Xperia 1 Compact засветился в бенчмарке GFXbench с 6 Гбайт ОЗУ
Украина на 4 месте в мире по дешевизне мобильного интернетаУкраина на 4 месте в мире по дешевизне мобильного интернета
Xiaomi Mi Mix 3 против Xiaomi Pocophone F1: кто быстрее?Xiaomi Mi Mix 3 против Xiaomi Pocophone F1: кто быстрее?
Блок рекламы


Похожие новости
Флагман OnePlus 6T резко подешевел в преддверии выхода OnePlus 7Флагман OnePlus 6T резко подешевел в преддверии выхода OnePlus 7
Смартфон OnePlus 7 показался на рендерахСмартфон OnePlus 7 показался на рендерах
Рендеры защитного чехла раскрыли дизайн смартфона OnePlus 7Рендеры защитного чехла раскрыли дизайн смартфона OnePlus 7
iPad mini 5 разобрали: планшет получил 3 ГБ ОЗУ и практически неремонтопригоденiPad mini 5 разобрали: планшет получил 3 ГБ ОЗУ и практически неремонтопригоден
Рассекречен дизайн iPhone 2019 годаРассекречен дизайн iPhone 2019 года
Дизайн Google Pixel 4 и Pixel 4 XL раскрыт на рендерахДизайн Google Pixel 4 и Pixel 4 XL раскрыт на рендерах
Гибкий смартфон Samsung можно будет носить на запястьеГибкий смартфон Samsung можно будет носить на запястье
Android 10 Q можно будет опробовать уже сегодняAndroid 10 Q можно будет опробовать уже сегодня
Всё тайное стало явным: полностью рассекречен смартфон OnePlus 7Всё тайное стало явным: полностью рассекречен смартфон OnePlus 7
Xiaomi больше не будет выпускать дешевые смартфоныXiaomi больше не будет выпускать дешевые смартфоны
Последние новости
Подгружаем последние новости