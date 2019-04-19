Дизайн OnePlus 7 практически не будет отличаться от OnePlus 6T

Pricebaba и @OnLeaks поделились несколькими рендерами и видео, где демонстрируется готовящийся к выпуску смартфон OnePlus 7. Предполагается, что в нынешнем году новинка будет представлена в трех вариантах: OnePlus 7 (или OnePlus 7 Standart Edition), OnePlus 7 Pro и OnePlus 7 Pro 5G.

OnePlus 7

Согласно @OnLeaks, дизайн OnePlus 7 будет идентичен дизайну OnePlus 6T, который вышел в прошлом году. Новинка получит дисплей практически без рамок. В верхней части лицевой панели разместится каплевидный вырез под селфи-камеру. Отсутствие видимого датчика отпечатков пальцев также предполагает, что он будет скрыт под дисплеем, как и в OnePlus 6T.

Отличаться OnePlus 7 от прошлогодней модели будет оформлением основной камеры. Вспышка будет круглой и разместится вместе с двумя модулями на выступающем блоке.

Размеры OnePlus 7 будут такими же, что и у OnePlus 6T: 157,7?74,8?8,1 мм (в месте расположения основной камеры 9,5 мм). Предположительно, OnePlus 7 получит 6,2-дюймовый дисплей, процессор Snapdragon 855 и не менее 6 ГБ оперативной памяти.

OnePlus 7 Pro

OnePlus 7 Pro оснастят полноэкранным дисплеем без вырезов, тройной основной камерой с дополнительным сверхширокоугольным модулем, а также селфи-камерой, которая разместится в выдвижном модуле.

Официальный дебют OnePlus 7 (или OnePlus 7 Standart Edition), OnePlus 7 Pro и OnePlus 7 Pro 5G состоится 14 мая нынешнего года.