iOS 13 – все новвоведения

Новая Apple iOS 13 будет представлена в июне 2019 года на ежегодной конференции для разработчиков Worldwide Developers Conference. Тем не менее, инсайдеры уже заполучили информацию о самых серьезных нововведениях грядущей версии мобильной ОС. О слухах сообщил разработчик ПО для Apple Гильермо Рэмбо, ссылающийся на компетентный источник – известного разработчика Стива Троутон-Смита.

Тёмный режим

iOS 13 получит долгожданный общесистемный тёмный режим Dark Mode, который включается в настройках. Также доступна высококонтрастная версия тёмного режима, которая уже используется в macOS.

Многооконный режим

В iOS 13 будет реализовано большое количество нововведений для планшетов iPad , включая многооконный режим для приложений. Окна можно будет прикреплять к части экрана, а также откреплять и перемешать жестом перетаскивания. Также карточки окон можно будет размещать друг над другом.

Жесты

iOS 13 на iPad получит новый стандартный жест отмены ввода текста, который вызывается нажатием тремя пальцами в области клавиатуры, последующий сдвиг влево отменяет, а вправо – повторяет действия в режиме реального времени. При первом открытии виртуальной клавиатуры пользователю будет предлагаться инструкция по использованию новой функции.

Новый значёк изменения громкости

iOS 13 раздражающий многих пользователей большой значок при изменении громкости в виде колокольчика будет сменен на новый, менее заметный и навязчивый.

Браузер Safari

Браузер Safari на iPad будет по умолчанию работать в настольном режиме, что предотвратит частую проблему с отображением мобильных версий сайтов на планшетах с большими дисплеями.

Шрифты и работа с документами

iOS 13 также получит переработанную систему шрифтов, которая будет полезна как пользователям, так и разработчикам. Помимо этого, будет упрощена совместная работа над документами в сторонних приложениях.

Приложение Mail

Приложение Mail в iOS 13 получит функцию поиска и сортировки сообщений по категориям. Также пользователям предоставится возможность добавления сообщений в категорию «читать позже» по аналогии со сторонним почтовым клиентами.

Распознавание фразы Hey Siri и обновленное приложение Reminders