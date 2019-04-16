Смартфон Redmi с выдвижной камерой и Snapdragon 855 показал глава Xiaomi

Следующий смартфон под брендом Redmi (по слухам, он будет называть Redmi Pro 2), который получит мощный чипсет Snapdragon 855 и выдвижную фронтальную камеру, появился на новых фото.

Redmi

Предполагаемый флагман Redmi был замечен на фото с генеральным директором Xiaomi Лэй Цзюнь. Хотя дизайн смартфона не был полностью виден, на фото отчетливо заметен 3,5-мм аудио-разъем. Что интересно, вскоре после публикации фото было удалено.

Redmi Pro 2

Помимо этого, генеральный директор Redmi в своем профиле на Weibo Лу Вейбинг опубликовал два схематических изображения, и попросил пользователей определить лучший, по их мнению, дизайн грядущего гаджета. Одно из изображений показывает аппарат с небольшим круглым отверстием в верхнем левом углу под селфи-камеру. Другое изображение – телефон с выдвижным механизмом, в котором располагается фронтальная камера. Также Вейбинг подтвердил, что новый смартфон Redmi действительно получит 3,5-мм разъём.

Redmi Pro 2

Предположительно, грядущий смартфон Redmi получит 6,4-дюймовый дисплей с разрешением Full HD+, процессор Snapdragon 855, 6/8 ГБ оперативной памяти, тройную основную камеру с главным модулем на 48 Мп, аккумулятор на 4000 мАч с быстрой зарядкой мощностью 27 Вт и подэкранный дактилоскопический сканер. В качестве ПО будет использоваться Android 9 Pie. Официальный дебют «бюджетного флагмана» Redmi состоится в мае текущего года.




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