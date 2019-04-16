Смартфон Redmi с выдвижной камерой и Snapdragon 855 показал глава Xiaomi

Следующий смартфон под брендом Redmi (по слухам, он будет называть Redmi Pro 2), который получит мощный чипсет Snapdragon 855 и выдвижную фронтальную камеру, появился на новых фото.

Предполагаемый флагман Redmi был замечен на фото с генеральным директором Xiaomi Лэй Цзюнь. Хотя дизайн смартфона не был полностью виден, на фото отчетливо заметен 3,5-мм аудио-разъем. Что интересно, вскоре после публикации фото было удалено.

Помимо этого, генеральный директор Redmi в своем профиле на Weibo Лу Вейбинг опубликовал два схематических изображения, и попросил пользователей определить лучший, по их мнению, дизайн грядущего гаджета. Одно из изображений показывает аппарат с небольшим круглым отверстием в верхнем левом углу под селфи-камеру. Другое изображение – телефон с выдвижным механизмом, в котором располагается фронтальная камера. Также Вейбинг подтвердил, что новый смартфон Redmi действительно получит 3,5-мм разъём.