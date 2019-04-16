Смартфон Redmi Y3 с 32-Мп селфи-камерой дебютирует 24 апреля

Бренд Redmi, созданный китайской компанией Xiaomi, объявил о том, что смартфон среднего уровня Y3 будет официально представлен в текущем месяце — 24 апреля.

О подготовке названного аппарата мы уже сообщали. Устройство получит фронтальную камеру на основе 32-мегапиксельного сенсора. Обнародованные тизер-изображения говорят о том, что эта камера разместится в небольшом вырезе в верхней части дисплея.

Основная камера будет выполнена в виде сдвоенного блока. Сзади также можно заметить дактилоскопический сканер для снятия отпечатков пальцев.

Тизеры указывают на использование процессора Qualcomm . По слухам, будет применён чип Snapdragon 632, который содержит восемь ядер Kryo 250 с тактовой частотой до 1,8 ГГц и графический ускоритель Adreno 506.

Кроме того, упомянуты защита от брызг и ёмкая аккумуляторная батарея (вероятно, не менее 4000 мА·ч). По крайней мере, один из вариантов Redmi Y3 получит градиентное цветовое исполнение.

Новинка выйдет на рынок с операционной системой Android 9.0 Pie. Цена, скорее всего, не превысит 200 долларов США .



