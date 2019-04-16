Смартфон Redmi Y3 с 32-Мп селфи-камерой дебютирует 24 апреля
Бренд Redmi, созданный китайской компанией Xiaomi, объявил о том, что смартфон среднего уровня Y3 будет официально представлен в текущем месяце — 24 апреля.
О подготовке названного аппарата мы уже сообщали. Устройство получит фронтальную камеру на основе 32-мегапиксельного сенсора. Обнародованные тизер-изображения говорят о том, что эта камера разместится в небольшом вырезе в верхней части дисплея.
Основная камера будет выполнена в виде сдвоенного блока. Сзади также можно заметить дактилоскопический сканер для снятия отпечатков пальцев.
Тизеры указывают на использование процессора Qualcomm. По слухам, будет применён чип Snapdragon 632, который содержит восемь ядер Kryo 250 с тактовой частотой до 1,8 ГГц и графический ускоритель Adreno 506.
Кроме того, упомянуты защита от брызг и ёмкая аккумуляторная батарея (вероятно, не менее 4000 мА·ч). По крайней мере, один из вариантов Redmi Y3 получит градиентное цветовое исполнение.
Новинка выйдет на рынок с операционной системой Android 9.0 Pie. Цена, скорее всего, не превысит 200 долларов США.
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