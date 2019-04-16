Sony Xperia 1 Compact засветился в бенчмарке GFXbench с 6 Гбайт ОЗУ

Sony Xperia 1 Compact засветился в бенчмарке GFXbench с 6 Гбайт ОЗУ

Сетевые источники сообщают о том, что на портале GFXbench появилась информация о новом смартфоне Sony, который получит меньший дисплей в сравнении с представленными ранее аппаратами бренда.

Точно не известно, под каким именем выйдет на рынок модель PF62. Исходя из того, какие компоненты использовались при её создании, можно предположить, что это Xperia 1 Compact. Информация не подтверждалась официальными лицами, поэтому представленные данные могут оказаться не до конца корректными.

Согласно опубликованной информации, аппарат имеет 5,1-дюймовый дисплей, который поддерживает разрешение 2520 ? 1080 пикселей и имеет соотношение сторон 21:9. Применённая панель немного больше той, что использовалась в Xperia XZ2 Compact, который имеет соотношение сторон 18:9. Разница в параметрах соотношения сторон говорит о том, что новинка будет выглядеть более вытянуто.

Sony Xperia 1 Compact засветился в бенчмарке GFXbench с 6 Гбайт ОЗУ

Основой гаджета является чип Qualcomm Snapdragon с восемью вычислительными ядрами и рабочей частотой 2,44 ГГц (предположительно Snapdragon 855). Конфигурация дополняется 6 Гбайт оперативной памяти и встроенным накопителем ёмкостью 128 Гбайт. Основная камера выполнена на основе 18-мегапиксельного сенсора. Фронтальная камера построена вокруг сенсора на 7 Мп. В качестве программной платформы применена мобильная ОС Android 9.0 (Pie).

Под каким именем модель PF62 поступит на потребительский рынок станет известно позднее, когда будет опубликована официальная информация.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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