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2019-04-14
Xiaomi Mi Mix 3 против Xiaomi Pocophone F1: кто быстрее?
Оба смартфона, участвовавшие в тесте, оснащены чипсетом Snapdragon 845, имеют шесть гигабайтов оперативной памяти и работают под управлением ОС Android 9 Pie.
Ролик, посвященный тесту, был опубликован на YouTube-канале FoneTech.
Олег Писарев, Supreme2.Ru
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