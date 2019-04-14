Xiaomi Mi Mix 3 против Xiaomi Pocophone F1: кто быстрее?

Xiaomi Mi Mix 3 против Xiaomi Pocophone F1: кто быстрее?

Оба смартфона, участвовавшие в тесте, оснащены чипсетом Snapdragon 845, имеют шесть гигабайтов оперативной памяти и работают под управлением ОС Android 9 Pie.

Ролик, посвященный тесту, был опубликован на YouTube-канале FoneTech.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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