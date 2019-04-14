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Xiaomi Mi Mix 3 против Xiaomi Pocophone F1: кто быстрее? Оба смартфона, участвовавшие в тесте, оснащены чипсетом Snapdragon 845, имеют шесть гигабайтов оперативной памяти и работают под управлением ОС Android 9 Pie. Ролик, посвященный тесту, был опубликован на YouTube-канале FoneTech.

Олег Писарев, Supreme2.Ru

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