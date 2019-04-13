Mi MIX 4 может стать первым складным смартфоном Xiaomi

В последнее время Xiaomi несколько раз намекала на то, что готовит к выпуску свой складной смартфон. Новая утечка сообщает, что первым гибким гаджетом китайского производителя станет Mi MIX 4.

Xiaomi Mi MIX 4 появился на странице Alipay в Китае, где уже раньше анонса были обнаружены такие топовые устройства, как OPPO Reno, Huawei P30, Mate X. Страница Alipay указывает, что смартфон Mi MIX 4 получит двойной складной дисплей и 60-мегапиксельную камеру.

Стоит отметить, что серия MIX всегда включала в себе новые и инновационные функции. И вполне возможно, что первый складной смартфон компании может быть представлен в той же серии.

Предположительно, официальный дебют Xiaomi MIX 4 состоится во второй половине нынешнего года. Цена новинки может быть в половину дешевле, чем складной смартфон южнокорейского производителя – Samsung Galaxy Fold.