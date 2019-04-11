Vivo X27 Pro – фаблет из Китая с выдвижной камерой

Компания Vivo показала новый смартфон X27 Pro, старшую версию модели Vivo X27, анонс которой состоялся в марте 2019 года. Мобильник относится сразу к двум категориям – это одновременно и фаблет, и камерофон, и на то есть вполне объективные причины.



К фаблетам Vivo X27 Pro причислен за счет наличия у него экрана аж на 6,7 дюйма по диагонали, притом рамок у него почти нет, и даже нет выреза под камeру – она здесь выдвижная, с разрешением 32 Мп. Экран основан на матрице Super AMOLED и держит разрешение Full HD+. Ну а камерофон Vivo X27 Pro потому, что его основная камера состоит из трех модулей на 48, 13 и 2 Мп, причем главный сенсор сделан компанией Sony.



Сканер отпечатков пальцев здесь встроен в экран, а у фронтальной камеры есть собственная светодиодная вспышка. Стоит новый Vivo X27 Pro 595 долларов США при заказе из Китая, а старт продаж намечен на 18 апреля в черном и белом цветах корпуса. Цена включает CPU Qualcomm 710, 8 Гб RAM, 256 Гб ROM, Android 9 Pie и батарею 4000 мАч.