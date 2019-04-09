Флагман OnePlus 6T резко подешевел в преддверии выхода OnePlus 7

Смартфон OnePlus 6T, вышедший в ноябре 2018 года, за один день подешевел на 60 долларов США. Всему виной скорый релиз OnePlus 7,более современного флагмана, который получит мощную начинку и, вероятно, выдвижную фронтальную камеру. Дата его дебюта пока не определена, но OnePlus нужно успеть распродать запасы изначально не самого дешевого 6T, пока тот не успел морально устареть.

Новая цена OnePlus 6T составляет 440 долларов за версию 6-128 Гб, а модель 8-128 Гб стоит уже 480 долларов. Самый топовый вариант с 12-256 Гб памяти оценен в 540 долларов вместо 600. Впрочем, более актуальный Xiaomi Mi 9 все равно дешевле. Все цены указаны при покупке в Китае.

OnePlus 6T работает на процессоре Qualcomm 845, имеет экран AMOLED на 6,4 дюйма в формате Full HD+ с каплевидным вырезом под фронтальную камеру 16 Мп, двойной основной модуль 16+20 Мп и очень неплохую для флагмана батарею 3700 мАч. Смартфон работает на Android 9 Pie с прошивкой Oxygen OS 9, но не располагает сканером отпечатков пальцев в экране. Также у него нет отдельного входа под наушники, но есть порт USB-C для быстрой зарядки.

Максим Мишенев, MobileDevice


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