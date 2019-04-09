Игры в новом формате: Sharp создаёт гибкий смартфон для геймеров
Управление США по патентам и торговым маркам (USPTO) рассекретило патентную документацию Sharp на новый смартфон, оборудованный гибким дисплеем.
Как можно видеть на рендерах, созданных ресурсом LetsGoDigital на основе обнародованной информации, аппарат будет сгибаться в центральной части — по аналогии с традиционными раскладушками. При этом половинки дисплея окажутся внутри корпуса.
Сообщается, что устройство проектируется с прицелом на любителей игр. В разложенном состоянии смартфон будет иметь сильно вытянутую форму, что позволит задействовать боковые части гибкого экрана для отображения виртуальных органов управления и при этом оставить достаточно места в центральной области для основной картинки.
На изображениях можно заметить симметричный порт USB Type-C. В то же время камеры не видны ни сзади, ни спереди.
Заявка на патент была подана ещё в 2017 году, но обнародован документ лишь сейчас. Сама Sharp о планах по выводу описанного устройства на коммерческий рынок пока ничего не говорит.
Добавим, что ранее стало известно о разработке другого гибкого смартфона Sharp — аппарата с необычной системой складывания корпуса.
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Mobile
09.04.2019 05:06